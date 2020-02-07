Air Kicker oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir müzik oyunudur.

Büyüleyici ayakkabılar sayesinde gökyüzüne ulaşacak kadar yükselin. Mükemmel müzikler sayesinde eğlenirken öğrenin. Hem de kendi müzik listenizi oluşturarak onları dinleyebilirsiniz. Ritme kendinizi kaptıracağınız oyunda macera seni bekliyor.

Her hafta yenilenen hit şarkılardan istediğinizi seçerek muhteşem bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Yıldızları toplayarak puanlarınızı artırabilirsiniz. Şehrin sokaklarında harika ayakkabılarınızla zıplayarak güzel vakit geçireceksiniz. Ama oynarken çok dikkatli olmanız gereken yerler olacaktır. Müzikler sayesinde çok eğleneceğinizi düşündüğüm oyunda sizi güzel sürprizler bekliyor.

Renkli grafikleri ve büyüleyici atmosferi ile oyunseverlerin beğenisini topluyor. Siz de bu maceranın bir parçası olmak istiyorsanız oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.