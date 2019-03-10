Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da sorunsuz bir şekilde çalışan Air Penguin Origin, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Kaliteli grafikler ve efektlerle donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, bir penguen karakteri ile buzun üstünde ilerleyerek balık toplamaktır. Parkurlarda çeşitli engeller ve tuzaklar yer almaktadır. Karakterinizi sağa ve sola hareket ettirerek bu engelleri aşabilir ve toplayabildiğiniz kadar balık toplayarak parkuru bitirebilirsiniz.

Oyun, iki farklı kontrol şekline sahiptir. Birinci seçenekte telefonu sağa, sola, aşağı ve yukarı eğdirerek pengueni yönlendirebilirsiniz. İkinci seçenekte ise telefonun ekranında yer alan yön butonlarını kullanarak karakterinizi kontrol edebilirsiniz. Oyunda onlarca farklı bölüm yer almaktadır. Kimi bölümlerde kaplumbağa sırtında ilerleyecek ve köpek balıklarından kaçacak, kimi bölümlerde ise buzda kayarak ilerleyecek ve çeşitli engelleri aşarak parkurları tamamlayacaksınız.

Eğlenceye doyacağınız ve bağımlısı olacağınız Air Penguin Origin, binlerce oyun sever tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur. Sizde bu oyun ile farklı bir deneyim kazanabilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.