Akıllı Radyo uygulaması ile Android cihazlarınızdan yüzlerce yerel ve ulusal radyo kanalını dinleyebilirsiniz.

Mobil cihazlarınızda FM radyo özelliği bulunmuyorsa ya da tek tek radyo kanallarını aramak zor geliyorsa, Akıllı Radyo uygulaması tam size göre. Birçok kategoride ve tarzda yayın yapan yerel ve ulusal kanalları sizlere sunan uygulamada, favori kanallarınızdan oluşan liste de oluşturabiliyorsunuz. Popüler ve Kategoriler sekmeleri altında sevdiğiniz tarzda yayın yapan kanalları görebileceğiniz Akıllı Radyo uygulamasında kanallar arasında arama da yapabilirsiniz.

Akıllı Radyo uygulaması internet bağlantısıyla kullanılabildiğinden, Wi-Fi ağlarına bağlıyken radyo dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Pop, rock, arabesk, slow, haber, spor, Türk sanat müziği, nostaljik ve jazz gibi kategorilerde yayın yapan yerel ve ulusal radyo kanallarını mobilden dinlemek istiyorsanız Akıllı Radyo uygulamasını indirebilirsiniz.