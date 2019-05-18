Alem FM uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan canlı yayınları takip edebilir, geçmiş programların kayıtlarını dinleyebilirsiniz.

Türkiye’nin ilk özel radyolarından biri olan ve yıllardır yayın hayatını sürdüren Alem FM’in resmi mobil uygulaması, dilediğiniz her yerden radyo dinleme imkanını sizlere sunuyor. Sevdiğiniz ve takip ettiğiniz programları evde, ofiste veya yolda dinleyebileceğiniz Alem FM uygulamasında, programların geçmiş kayıtları nı da dinleyebilmeniz mümkün.

Yayın esnasında diğer dinleyicilerle sohbet edebileceğiniz bir bölüm de sunan Alem FM uygulaması, haftalık yayın akışını da takip edebilmenize olanak sağlıyor. Müzik dünyasından güncel haberleri de takip edebileceğiniz Alem FM uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri