Alpi - Shapes & Colors, okul öncesi çocuklar için tasarlanmış mobil oyunlardan biri. Çocuklara şekil ve renkleri öğreten ücretsiz Android oyunu, rengarenk arayüzüyle çocukları kendisine çekiyor. Yapboz, çizme, hafıza, eğlence oyunu hepsi bu eğitici oyunda bir arada.

Android telefon/tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz için indirebileceğiniz eğitici oyunlardan Alpi - Şekil Oyunu, okul öncesi eğitim için çocuklara yardımcı olan, öğrenirken eğlendiren yapıda bir oyun. İçerisinde çocukların görsel hafızalarını geliştirebilecekleri yapboz oyunundan, geometrik şekilleri çizerek öğrenebilecekleri çizme oynuna , renkli şekillere bulma amaçlı kart oyunlarından etkileşimli oyunlara birçok eğitici oyun mevcut.

Alpi - Shapes & Colors Özellikleri: