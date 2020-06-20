Dünyanın önde gelen oyun geliştiricilerinden bir tanesi olan SEGA ülkemizde de oldukça yakından takip ediliyor.

Mobil aksiyon oyunu alanında birbirinden güzel oyunlara imza atan ve atmaya devam eden geliştirici ekip, Altered Beast Classic adlı oyunu ile de oyuncuları tatmin etmeyi başardı.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmayı başaran yapım kitlesini hızla artırmaya devam ediyor.

Retro tarzındaki grafik açıları ile milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanmayı başaran yapım patron savaşçılar ile oyuncuları karşı karşıya getiriyor.

Basit kontrollerin yanı sıra herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynanabilen oyun benzersiz tehlikelere ve düşmanlara ev sahipliği yapıyor.

Başarılı oyun ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.