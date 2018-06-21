Alto's Odyssey, mobil platformda hem grafikleriyle, hem ses ve müzikleriyle, hem de atmosferiyle en iyi sandboarding (kum kayağı) oyunu. Alto ve arkadaşlarıyla uçsuz bucaksız bir çölün sırlarını keşfetmek için sonu olmayan bir kum kayağı yolculuğuna çıkıyorsunuz.

Birçok ödül alan macera oyunu Alto’s Adventure’ın devam oyunu Alto’s Odyssey’de sandboarding keyfi yapıyorsunuz. Rüzgarlı kumulların üzerinden uçuyor, kanyonların üzerinden geçiyor, sıcak hava balonlarının üzerinden zıplıyor, taş duvarlardan geçiyor, sarmaşıkların içinden geçiyorsunuz. Kum kayağı yolculuğunuz boyunca birçok göz alıcı yer görüyorsunuz. Kum fırtınaları, kayan yıldızlar, mevsim efektleri, çöl girdapları, dinamik aydınlatmalar gibi detaylara özellikle dikkat etmenizi isterim.