Ürkütücü mekanlarda dolaşarak sır dolu olayları açığa çıkartabileceğiniz ve dünyayı ele geçirmek isteyen kötü güçlere karşı mücadele edebileceğiniz Amaranthine Voyage: The Obsidian Book, binlerce oyun severin keyifle oynadığı macera dolu bir oyundur.

Sıra dışı tasarımı ve etkileyici grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bilimsel araştırmalar yaparak büyülü objeleri bulmak ve dünyayı yok olma tehlikesinden kurtarmaktır. Esrarengiz bir kitabın peşine düşerek macera dolu bir serüvene atılacak ve büyücülerle mücadele edeceksiniz. Sürükleyici özelliği ve eşsiz tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde yüzlerce gizli nesne ve onlarca farklı ipucu yer almaktadır. Ayrıca birbirinden zorlu bulmaca ve strateji oyunları bulunmaktadır. Bulmacaları başarıyla tamamlayarak ipuçlarına ulaşabilir ve seviye atlayarak farklı mekanların kilidini açabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Amaranthine Voyage: The Obsidian Book, gün geçtikçe daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen eşsiz bir macera oyunudur.