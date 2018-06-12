Mobil platformda ücretsiz aksiyon oyunları arasında yer alan Amazing Strange Rope Police ile kötülere karşı mücadele edeceğiz.

Orta dereceli grafiklere sahip olarak karşımıza çıkan mobil aksiyon oyununda kötüler ile mücadele edecek ve adalati sağlamak için ter dökeceğiz. Oyun içerisinde örümcek adamı canlandıracak ve onu yöneteceğiz.

Oynanış mekanikleri bakımından yetersiz kalan oyun da bizleri çok sayıda görev bekliyor. Oyun içerisinde bazen banka soyguncularını yakalayacak, bazende gangsterleri etkisiz hale getireceğiz. FPS tarzında oynanabilen yapımda, örümcek adamımız ile ağ atabildiğimiz gibi ateşli silahlarda kullanabiliyoruz.

Oyun içerisine New York şehrinde ilerleyecek ve süçluları yakalayana kadar mücadele edeceğiz. Çeşitli araç modelleri, hava araçları ve silah modellerine sahip olan oyun, mobil oyunculara tamamen ücretsiz olarak sunulmuştur. Android platformunda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Amazing Strange Rope Police, incelemelerden de ortalama 4.3 gibi bir puan almayı başardı.