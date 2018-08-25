AnkaraKart uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan şehir içi ulaşımda ihtiyaç duyabileceğiniz her şeye ulaşabilirsiniz.

Ankara’da yaşayan vatandaşların mutlaka yüklemesi gereken uygulamalardan biri olan AnkaraKart uygulaması, şehir içi ulaşımda ihtiyaç duyabileceklerinizin tamamını sizlere sunuyor. Harita üzerinden yakınınızdaki otobüs duraklarını görebileceğiniz uygulamada, otobüslerin tahmini geliş sürelerini ve duraktan geçen hatları da görebiliyorsunuz. Gitmek istediğiniz noktalara en uygun durak ve hattı kullanarak rota oluşturabileceğiniz AnkaraKart uygulamasında, durakları veya hatları favorilerinize ekleyebiliyorsunuz.

AnkaraKart sahibi olmasanız bile toplu ulaşım araçlarına kolayca binmenizi sağlayan N Kolay Sanal Kart ile uygulamayı kullanarak ulaşım araçlarını kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında AnkaraKart bakiyesi sorgulama ve yükleme hizmeti de sunan AnkaraKart uygulamasında, önemli noktalara ulaşım ve duyurular bölümlerini de kullanabilirsiniz.

Uygulama özellikleri