Kapsamlı özellikleriyle dikkat çeken Navionics Boating HD deniz navigasyonu kategorisinde sunulan en iyi seçeneklerden biri.

Emircan Erdoğan - 10 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Mobil uygulamalar hayatın pek çok yerinde karşımıza çıkıyor. Özellikle navigasyon uygulamaları hem ülkemiz de hem de dünya da milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Kimseye sormadan bilmediğimiz yerleri bulmamızı sağlayan navigasyon günümüzde denizlerde de kullanılabiliyor. Denizcilikle uğraşanlar için özel olarak geliştirilen Navionics Boating HD denizlerde kapsamlı bir harita özelliği sunuyor. Denizciler bu haritalar sayesinde yönlerini daha rahat bulabildikleri gibi doğru rota üzerinde ilerleyip ilerlemediklerini de gözlemleyebiliyorlar.

Navionics Boating HD uygulama markette yer alan denizcilik, yatçılık, balıkçılık ve su sporları kategorisinde yer alan en iyi seçeneklerden biridir. Yüksek çözünürlüklü görseller ve kapsamlı özellikleriyle dikkat çeken Navionics Boating HD sayesinde deniz üzerindeki konumuzu takip edebilir, hız, enlem boylam gibi bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

Navionics Boating HD Özellikleri

Ücretsiz,

Detaylı haritalar,

İngilizce dil,

Detaylı bilgiler sunan uygulamada yer alan gölgelendirmeler, yer isimler ve şemalandırma sistemleri deniz üzerindeyken ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiyi sunuyor. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma seçeneklerini kullanarak bulunduğunuz bölgeye hem uzaktan hem de yakından bakabilme şansına sahipsiniz. Bu sayede deniz üzerindeki konumunuzu daha net tespit edebilirsiniz.

Uygulamayı kullanabilmek için harita indirmek gerekmekte. Avrupa'yı farklı bölgelere ayırmış olan uygulamada en çok işinize yarayacak olan bögleyi seçip yola koyulabilirsiniz. Detaylı harita seçenekleri ile haritanızı beklentilerinize göre şekillendirebilirsiniz.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamalar arasında en iyileri arasında yer alan Navionics Boating HD denizde vakit geçirmeyi seven kullanıcıların mutlaka denemesi gereken uygulamalardan bir tanesi.

Navionics Boating HD APK İndir

Android platformuna özgü olarak geliştirilen Navionics Boating HD APK, Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.