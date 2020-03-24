Another Eden

Kayıp geleceğimizi kurtarmak için zamanın ve mekanın ötesinde bir yolculuğa çıkın. Zamanın karanlığı hepimizin üstüne düşmeden Harbingerlar'la birlikte düşmanlarına karşı savaş ve Dünyamızı koru.

Karanlık av modunda birleşmiş olan canavarlar karşı koyabilmek için başka bir takımla birleş hem bir arkadaş hem de muhteşem ekipmanlar kazan .Karakterlerinizi evrimle yükseltin, birleştirin, yeni beceriler öğrenin, geliştirin ve karakterin sinerjik efektlerini kullanın.

Koruyucularınızın Savaş Arenası'ndaki gücünü kanıtlayın. Seçkin şampiyonlarınızın bilge emrinize ihtiyacı var. Arena savaşlarını kazanmak için stratejik kontroller gerekli. Loncaya katıldığında, oyunun yeni bir aşaması başlar. Lonca savaşları, lonca unvanı, lonca araştırması yeni eğlenceler sağlayacak.