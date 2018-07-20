Apocalypse Hunters, artırılmış gerçeklik desteği sunan kart toplama oyunu. CCG, TCG türünü seviyorsanız oynamanızı isterim. Konum tabanlı, gerçek hava durumu ve yürüme hızı bilgisini gösteren yüksek tempolu bu kart oyununda dünya için büyük bir tehdit olan mutant canavarları yakalamaya çalışıyorsunuz.

Kart oyunlarını bambaşka bir boyuta taşıyan Apocalypse Hunters Türkçe adıyla Kıyamet Avcıları, insanların Tanrısal güçleri denediği apokaliptik bir dünyada geçiyor. Canlı yaratıklarla organik silahların yapıldığı gizli bir laboratuvar patlıyor ve mutant canavarlar şimdiye kadar hiç görülmemiş bir virüsle kaçıyorlar. Ödül avcısı olarak göreviniz; bu canavarları bulup etkisiz hale getirerek dünyayı büyük tehditten kurtarmak. Canavarları bulmanız çok kolay değil. Patlamadan kaçmayı başaran bir doktorun yardımını alıyorsunuz. Telefonunuzun GPS’ini açarak dolaşıyor, yaratıkları kovalayarak ele geçiriyorsunuz. Artırılmış gerçeklik yan görevler de var. Yan görevleri tamamlayarak kimyasallar kazanıyorsunuz.