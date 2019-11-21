Çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış zorlu parkurlarda ilerleyerek düşman askerleriyle mücadele edeceğiniz ve elmas dolu sandıkları bulmak için çaba göstereceğiniz Apple Knight, aksiyon oyunları arasında yer alan ve 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapman gereken tek şey, karakteriniz ve kılıcınızla birlikte parkurda yarışmak ve taşların üstünde zıplayarak hedefe doğru ilerlemektir. Parkurlarda farklı bölgelere yerleştirilmiş sayısız altın ve parkurun sonunda sizi bekleyen sandık dolusu elmas yer almaktadır. Maksimum sayıda altın toplayarak hızla ilerlemeli ve elmasları alarak parkuru bitirmelisiniz.

Oyunda labirent şeklinde tasarlanmış zorlu parkurlar yer almaktadır. Her parkurda büyücüler, alev topu atan askerler, balta fırlatan zebaniler ve daha onlarca size zarar vermek isteyen düşman unsuru bulunmaktadır. Kılıcınızı kuşanarak düşmanlarınızı tek tek öldürmeli ve elmas sandığına ulaşarak görevi tamamlamalısınız. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Apple Knight, sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.