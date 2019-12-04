Archery Club oyunu Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz ok atma oyunudur.

Oyun alanı sürekli değişerek sizi farklı yerelere götürebilir. Bu renkli arkaplanlar gerçekten dikkat çekici. Ayrıca çevrimiçi şekide oynarsanız rakibinize meydan okuyabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece keyifli vakit geçirebilirsiniz. Biriktirdiğiniz puanlarla kendinize yeni bir ok alabilir oyunu daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Oyundaki amacınız hedefi tam onikiden vurarak en yüksek puanı almak. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.