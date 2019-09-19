Archery Go, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil okçuluk oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Büyük beğeniyle oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir mobil spor oyuun olan Archery Go, 3 boyutlu sahneleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Okçuluk sporuna merak salan ve bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bi beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda zorlu bölümleri tamamlamanız gerekiyor. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkat çeken oyunda farklı yayları ve okları kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Archery Go oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.