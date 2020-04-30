İlk Yakın Çeyrek Savaşı Area F2'de oyuncular, her biri kendi özel yeteneklerine sahip çeşitli ajanlardan biri olarak saldırgan ve savunmacı gerçekçi ortamlarda kapışacak. Tüm çatılar ve duvarlar güçlendirilebilir veya yıkılabilir, her duvar potansiyel giriş noktası olabileceğinden oyuncuların becerilerine ve taktiklerine meydan okuyacak.

Gerçek hayattaki özel kuvvetlere dayanan 20'den fazla seçkin ajan arasından seçim yapın. Bastırıcı yangını söndürmek, duvarları patlayıcı cıvatalarla yok etmek veya potansiyel giriş noktalarına mayın kurmak için bir makineli tüfek alın. Her ajanın kendine özgü bir aygıtı vardır, bu da çok çeşitli taktik kombinasyonları ve etkileşimlerle sonuçlanır.

Gerçekçi ve çeşitli ortamlarla üç boyutlu düşünün. Tamamen tahrip edilebilir ortamlarda, saldırganlar kendi giriş noktalarını oluşturmak için duvarları yok edebilirken, savunucular saldırıları önlemek için kapıları ve pencereleri güçlendirebilir.