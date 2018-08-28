Arena of Arrow, hızlı tempolu MOBA oyunları sevenlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm bir yapım. Çizgi film tadında animasyonların göze çarptığı hoş görseller sunan oyunda rakiplerinizi bitirmek için sadece 3 dakikanız var. Evet, 3 dakika içerisinde etrafınızı çevreleyen düşmanların işini bitirmeniz gerekiyor. Refleksler kadar stratejik düşünmenin önemli olduğu bu oyunu kesinlikle oynamalısınız.

Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan yeni MOBA oyunu Arena of Arrow’un özelliği; hızlı oynanışa sahip olması. Durakta otobüsünüzü beklerken, toplu taşımada, molada veya arkadaşınızı beklerken Android telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz türde çabuk oyunlardan. Oyunda süper güçleri olan ve ilginç silahlara sahip kahramanların yerine geçip kendiniz veya takımınız için mücadele ediyorsunuz. Maçlar başta da söylediğim üzere 3 dakika sürüyor ancak son dakikaya kadar kimin kazanacağı belli olmuyor.