Arena Of Survivors, PUBG, Fortnite gibi battle royale oyunlardan hoşlananların kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm bir yapım. İlk olarak Android platformunda indirilebilir olan oyunda süper zengin insanların kurduğu bir yeraltı örgütü için eğlence uğruna hayatlarını ortaya koyan savaşçı ruhlu karakterlerine yerine geçiyorsunuz. Az sayıda silah ve teçhizatla çıktığınız arenada son hayatta kalan olmaya çalışıyorsunuz. Kanlı eğlencenin bir parçası olmaya hazır mısınız?

Üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan hayatta kalma temelli online battle royale oyunu Arena Of Survivors’daki karakterler zengin insanların eğlenmek amacıyla düzenlediği maçlarda mücadele etmiş, bazıları eski asker ve suikastçılardan oluşuyor. Oyuna silahsız ve teçhizatsız olarak başlamıyorsunuz ancak sahip olduklarınız hayatta kalmanız için yeterli değil. Araziye ayak basar basmaz binalara dalarak daha güçlü silah ve ekipman arayışına giriyorsunuz.

Solo (Tek), Dual (Çift) ve Squad (Takım) modu sunan Arena Of Survivors’da kazanan hayatta kalmayı başaran son oyuncu oluyor ve Vanquisher ismini alıyor, hazineleri silip süpürüyor.