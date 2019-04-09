Arena Stars: Battle Heroes

Yolculuğunuza şeref için savaşan soylu savaşçı Knightingale ile başlayın. Grev ve kaçınma taktikleri konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji dehası olan Mekkan'ı açın. Her biri kendi güçlü yetenekleri olan daha fazla kahraman bul. En sevdiğin kahramanı 50'nin üzerinde harika kaplamadan biri ile kişiselleştir.

Kıyametler, Magikinler ve Mana Füzeleri: Savaşa hazır ekibinizi 40'ın üzerinde birliklerden ve büyülerden kurun. Nihai başlangıç ​​çizgisini bularak düşmanları da yok edin. Bu doğru, düşman sayısı burada önemli. Düşmanlarını bıçaklayan bir mızrakla öldürmeye başlayın. Onlara ateş vermek için bir Knightwing çağır. Kalkanını kaldır ve düşmanın saldırılarını engelle.

Eğitimdeki temel bilgileri öğrenin ve beceriler kazanın. Kupaları toplayın ve Savaş Liglerinde ilerleyin. Altının tepesindeki pro liglere hazır mısın? Pro Liglerinin zirvesine ulaşın ve tüm yeni eşyalara erken erişim sağlayın.



