Arif Voice 216 uygulaması Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Arif V 216’dan eğlenceli sesleri Android cihazlarınızdan dinlemenizi sağlıyor.

GORA filmiyle tanıdığımız Arif ve 216 karakterlerinin yer aldığı ve başka bir hikayeyi anlatan Arif V 216 filmi, vizyona girdiği günden bu yana seyirci rekoru kırmış durumda. 216’nın dünyaya gelerek insan olmak istemesiyle başlayan hikayede nostaljik anlar yaşayacağınız sahneler de mevcut. Arif Voice 216 uygulaması da filmde yer alan karakterlerin seslerini sizlere sunuyor. Arif, 216, Erşan Kuneri, Garavel ve Besim Toker karakterlerinin en beğenilen seslerini bulabileceğiniz uygulamada keyifli vakit geçirebilirsiniz.