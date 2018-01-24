Arif Voice 216 uygulamasında GORA, AROG ve Arif V 216 filminden en sevilen replikleri dinleyebilirsiniz.
Arif Voice 216 uygulaması Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Arif V 216’dan eğlenceli sesleri Android cihazlarınızdan dinlemenizi sağlıyor.
GORA filmiyle tanıdığımız Arif ve 216 karakterlerinin yer aldığı ve başka bir hikayeyi anlatan Arif V 216 filmi, vizyona girdiği günden bu yana seyirci rekoru kırmış durumda. 216’nın dünyaya gelerek insan olmak istemesiyle başlayan hikayede nostaljik anlar yaşayacağınız sahneler de mevcut. Arif Voice 216 uygulaması da filmde yer alan karakterlerin seslerini sizlere sunuyor. Arif, 216, Erşan Kuneri, Garavel ve Besim Toker karakterlerinin en beğenilen seslerini bulabileceğiniz uygulamada keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Yüzlerce farklı repliği anında dinleyebileceğiniz Arif Voice 216 uygulamasında favori listenize sesler ekleyebilir ve daha kolay erişebilirsiniz. GORA, AROG ve Arif V 216 filmlerinden yüzlerce sese anında ulaşabileceğiniz ve eğlenceli vakit geçirebileceğiniz Arif Voice 216 uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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