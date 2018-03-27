Army of Robots, ARCore desteği sunan Android telefonlarda çalışan artırılmış gerçeklik oyunu. Gerçek dünyada robotlarla karşı karşıya getiren 12 aşama sunan oyunu robot savaşlarını konu alan yapımlara ilgi gösteren mobil oyunculara tavsiye ederim.

Artırılmış gerçeklik (augmented reality) destekli robot savaşları oyunları arasında en iyisi mi tartılır ancak; ücretsiz indirilebilir olmasıyla bir denemeyi hak ediyor. Çok oyunculu (multiplayer) oynama seçeneğinin olmaması oyunun tek eksi yanı. Dünyayı robotlardan temizleyebilecek son asker olarak bulunduğunuz oyunda telefonunuzu konumlandırdığınız bölgede karşınıza çıkan tüm robotlarla savaşarak ilerliyorsunuz. Bölüm bazlı ilerliyor. 12. bölümü tamamladığınızda dünyayı kurtarmış oluyorsunuz.