T.C. Sağlık Bakanlığı AŞILA mobil uygulaması yayınlandı. Android telefonlara ücretsiz yüklenebilecek AŞILA uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Aşıdan önce aşıla üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, karekod okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt işlemi sonrasında aşı yapılacak. Aşıla uygulaması ile tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve videolara https://asila.saglik.gov.tr adresi üzerinden erişilebilecek. Vatandaşlar e-Nabız sisteminden veya 2023’e AŞILA mesajı göndererek aşıya uygun olup olmadıklarını öğrenebilecek.

AŞILA Mobil Uygulaması İndir APK

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen AŞILA uygulaması ile hekimler ve sağlık personelleri kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek. Aile Hekimi, Hekim ve Sağlık Personeli uygulama aracılığıyla vatandaşların aşı kayıtlarını yapabilecek, aşı randevusu oluşturabilecek. Vatandaşların Covid-19 (Kovid-19) aşı takvimleri sayesinde aşılanma durumları ve tarihleri kolay takip edebilecek. Aynı zamanda hekimler vatandaşların aldığı aşı randevularını görüntüleyebilecek. AŞILA birey ve toplumun bağışıklığının sağlanmasındaki sürecin takip edilmesine ilişkin yönetimi sağlamış olacak.

AŞILA uygulaması Google Play’den yüklenememektedir. Sağlık Bakanlığı mobil market üzerinden AŞILA APK indirme linki sağlanmıştır. Yukarıdaki AŞILA İndir butonuna dokunarak apk kurulum dosyasını indirdikten sonra yükleme için aşağıdaki adımları takip edin: