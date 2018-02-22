Athletics 2: Winter Sports, kış sporlarına ilgisi olanlara hitap eden eğlenceli oynanış veren ücretsiz bir Android oyunu. İki kişilik (ekran ortadan bölünmüş şekilde) oynanabilen, kolay kontrollü, güzel grafiklere sahip bir kış spor oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. İçerisinde snowboard, buz hokeyi, kayakla atlama, kayak, biatlon, kızak ve daha birçok kış sporu mevcut.

Orta seviye görsellere (günümüz oyunlarının biraz gerisinde) sahip kış sporları oyununda Amerika’dan Avustralya’ya 16 ülkenin atletine karşı çeşitli yarışlarda mücadele ediyorsunuz. 30’ün üzerinde etkinlik ve 8 müsabaka sizi bekliyor. Rakiplerinizi yenip ülkenize altın madalyayı kazandırmalısınız. Hızlı parmaklar, harika zamanlama ve akıllı strateji üçlüsünü birleştirerek rakiplerinizi yenebileceğinizi unutmayın.

Athletics 2: Winter Sports Özellikleri: