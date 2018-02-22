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Athletics 2: Winter Sports 1.2 (Android)
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Athletics 2: Winter Sports

1.2
Android
Athletics 2: Winter Sports
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -
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Tüm kış sporları tek bir oyunda

Athletics 2: Winter Sports, kış sporlarına ilgisi olanlara hitap eden eğlenceli oynanış veren ücretsiz bir Android oyunu. İki kişilik (ekran ortadan bölünmüş şekilde) oynanabilen, kolay kontrollü, güzel grafiklere sahip bir kış spor oyunu arıyorsanız tavsiye ederim. İçerisinde snowboard, buz hokeyi, kayakla atlama, kayak, biatlon, kızak ve daha birçok kış sporu mevcut.

Orta seviye görsellere (günümüz oyunlarının biraz gerisinde) sahip kış sporları oyununda Amerika’dan Avustralya’ya 16 ülkenin atletine karşı çeşitli yarışlarda mücadele ediyorsunuz. 30’ün üzerinde etkinlik ve 8 müsabaka sizi bekliyor. Rakiplerinizi yenip ülkenize altın madalyayı kazandırmalısınız. Hızlı parmaklar, harika zamanlama ve akıllı strateji üçlüsünü birleştirerek rakiplerinizi yenebileceğinizi unutmayın.

Athletics 2: Winter Sports Özellikleri:

  • Tek oyunculu modda 34 etkinlik ve 8 müsabaka
  • Detaylı ve gerçekçi kayak pistleri, etkileyici ses efektleri, müzikler
  • Hem yeni hem de çok iyi oyuncular için sezgisel oynanış sistemi
  • İki kişi oynama (ekrandan bölünmüş olarak)
  • Amerika'dan Avustralya'ya 16 ülkenin atleti

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