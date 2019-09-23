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Avoid & Slash 1.0 (Android)
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Avoid & Slash

1.0
Android
Avoid & Slash
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir beceri oyunu

Avoid & Slash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Eğlenceli ve sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çeken Avoid & Slash, reflekslerinizi sınayıp eğlenceli zaman geçirebileceğiniz bir oyundur. Oyunda renkli balonları patlatarak ilerliyor ve zorlu bölümleri tamamlıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çeken oyunda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz Avoid & Slash oyununu mutlaka denemelisiniz. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan Avoid & Slash oyunu sizleri bekliyor.

Avoid & Slash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 