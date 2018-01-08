Awesome Arena, Android platformunda multiplayer (çok oyunculu) FPS oyunu olarak yerini alıyor. Orta seviye grafiklere sahip oyunda toplamda 8 kişiden oluşan karşılıklı iki takım geniş sayılabilecek haritalarda kozlarını paylaşıyor. Paralı askerlerin yer aldığı aksiyon dolu bir FPS oyunu karşımızda.

Android telefon ve tabletinize ücretsiz indirip satın alımla uğraşmadan keyifle oynayacağınız birinci şahıs nişancı oyunu Awesome Arena. Oyunda mavi ve kırmızı iki takım yer alıyor. Mücadeleler süreli gerçekleşiyor. 10 dakikayı aşmayan süre zarfında karşı takımın oyuncularını bitirmek için uğraşıyorsunuz. Pusu kurma, direkt çatışma, arkadaşlarınızla birlikte hareket ederek veya bireysel oynama şansına sahipsiniz. Karakterlerinizi özelleştirebiliyor, silahlarını geliştirebiliyorsunuz.

Deathmatch ve Team Deathmatch modlarını sunan oyunda herkes en iyi FPS oyuncusu olmak için savaşıyor. Unutmadan, doğrudan takıma girip savaşa başlamıyorsunuz. Öncelikle karakterinizi nasıl yönlendireceğinizi, hedefi nasıl vuracağınızı öğreniyorsunuz.