Mattel tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak mobil oyunculara sunulan Baby Dragons: Ever After High klasik yapısı ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Eğitim oyunları arasında yer alan ve oyunculara birbirinden sevimli ejderhaları besleme ve eğitme fırsatı veren Baby Dragons: Ever After High’da oyuncular yumurtaların içerisinden yavru ejderhaları çıkarmaya çalışacaklar.

Ücretsiz olarak oynanabilecek olan yapım da oyuncular yumurtalardan çıkan ejderhalar ile bazı aktiviteler yapacak, onları eğitecek, sağlıklı yaşamalarını sağlamaya çalışacaklar.

Farklı seviyelerinde yer aldığı yapım içerisinde sevimli ejderhalara yaşam alanları da meydana getirerek özgür olmaları sağlanmaya çalışacak.

Play Store üzerinde 4.3 gibi bir inceleme puanı alan yapım, 5 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor.