Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Bacon May Die, komik bir karakter eşliğinde zorlu parkurlarda yarışarak puan toplayacağınız ve türlü yaratıklarla savaşarak aksiyon dolu anlar geçireceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, zombi ve canavarlarla savaşarak ormandaki hakimiyetinizi kaybetmemek ve türlü engellerle donatılmış parkurlarda ilerleyerek seviye atlamaktır. Farklı silah ve savaş malzemelerinde yararlanarak karşınıza çıkan tüm yaratıkları öldürmeli ve görevleri tamamlayarak parkurdaki ödülleri toplamalısınız.

Oyunda sopa, tüfek, tabanca, bomba ve daha onlarca ölümcül savaş malzemesi yer almaktadır. Ayrıca seviye ilerledikçe kilidini açabileceğiniz yüzlerce kıyafet ve aksesuar bulunmaktadır. Karakterinizi özelleştirerek dilediğiniz kıyafeti ve aksesuarı kullanabilirsiniz.

1 milyondan fazla aksiyon tutkunu tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe daha fazla oyuncu tarafından tercih edilen Bacon May Die, aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan eğlenceli bir oyundur.