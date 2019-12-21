Trafikteki onlarca aracı kontrol ederek trafiğin düzgün bir şekilde akmasını sağlayarak puan toplayacağınız Bad Traffic, mobil platformda aksiyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren sürükleyici bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, trafikte seyir halindeki araçların kontrolünü sağlayarak kaza oranını en aza indirmek için mücadele etmek ve araçların sorunsuz bir şekilde yola devam etmesini sağlamaktır. Oyunda şeytan ve melek karakterinde iki yardımcı bulunmaktadır.

Şeytanın komutlarına uyarsanız trafikte bir kargaşa meydana getirebilir ve bütün araçların kaza yapmalarını sağlayabilirsiniz. Eğer meleğin komutlarını yerine getirirseniz trafikteki araçların uyum içerisinde yol almasını sağlayabilir ve kazaların önüne geçebilirsiniz.

Dar sokaklar, alt ve üst geçitler, kavşaklar ve daha onlarca karışık araç yolunda aksiyon dolu görevler üstleneceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Bad Traffic, oldukça geniş bir kitleye hitap eden kaliteli bir yapımdır.