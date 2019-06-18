Hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz olarak oynanan ve oynanmaya devam eden Ball Brawl mobil bir spor oyunudur.

Normal futbol kurallarının yer almadığı yapımda oyuncular birbirinden zorlu maçlara çıkacak ve bu maçlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacaklar. Herhangi bir kuralın yer almadığı oyunda faul yapında kırmızı kart görmeyecek ve şimdiye kadar ki en eğlenceli spor oyunu oynayacağız.

Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapım ücretsiz yapısı ile iki farklı mobil platformda oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor. Basit grafiklerin ve kullanıcı dostu arayüzlerin yer aldığı yapımda oyuncular gelmiş geçmiş en sıradışı futbol deneyimini yaşayacaklar.

İki farklı mobil platformda 1 milyon civarında oyuncu tarafından oynanan Ball Brawl, Panteon imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.