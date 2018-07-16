Bard's Gold, Pixel Lantern isimli Türk oyun geliştirici tarafından Google Play üzerinden yayınlanan bir platform oyunudur.

İlk olarak bilgisayar platformu için yayınlanan, ardından PlayStation 4, PlayStation Vita ve Xbox One için piyasadaki yerini alan hatta PlayStation için kutulu olarak dahi satılan Bard’s Gold, çıktığı platformlarda oldukça beğenilmiş ve binlerce oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Eğlenceli yapısı ve eski usul oyunları hatırlatan slow-paced yani yavaş ilerleyen yapısıyla tam puan almayı başaran Bard’s Gold, çeşitli ödüllere de layık görülmüştü.

Konsollar ve bilgisayardan sonra yelken açacak yeni denizler arayan Bard’s Gold, sonunda Android için beklenen çıkışını yaptı. Hummalı bir mobile uyarlama aşamasından sonra oyuncuların karşısına çıkmaya hazır hale gelen yapım, diğer platformlardan farklı olarak bu sefer ücretsiz olarak yayınlandı.

Her Android kullanıcısının bir kere denemesi gereken oyunlardan bir tanesi olmaya şimdiden aday olan Bard’s Gold’un yapımcısı tarafından tanıtılan özellikleriyse şöyle:

* Eski model platformer mantığı - Oyun içerisinde oyunu öğretme amaçlı bir içerik bulunmamaktadır. Oyun mekaniği de dahil olmak üzere herşeyi kendiniz çözmek zorundasınız.



* Özenle tasarlanmış Retro Grafikler



* Yetenek sistemi



* Gizli nesneler



* 70+ Bölüm