Baseball Boy!, minimalist stil renkli görselleriyle kendisine çeken beyzbol oyunu. Tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz, vakit geçirmek için birebir bir spor oyunu. Oyunda tek yapmanız gereken; topa en sert şekilde vurmak.

Mobilde spor oyunları kategorisinde genellikle basketbol, futbol, bowling, kış sporları oyunlarını görüyoruz. Beyzbol, yok denecek kadar az sayıda. VOODOO’nun mobil platforma ücretsiz çıkardığı, Android ve iPhone’larda oynanabilen beyzbol oyunu, kolay oynanabilirliğiyle öne çıkıyor. Beyzbol maçlarına çıkmak yerine vuruş yaparak ilerliyorsunuz. Karşıdan hızla gelen, nereden atıldığını göremediğiniz topa sert bir şekilde vurarak mümkün olduğunca uzak mesafeye ulaşmasını sağlıyorsunuz. Puan topladıkça topu daha uzak mesafeye göndermeniz isteniyor. Bu noktada çeşitli güçlendiricileri açmanız gerekiyor. Topun hızını artıran, daha güçlü vurmanızı sağlayan birçok yükseltme mevcut.