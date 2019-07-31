Baseball Fury, eşsiz kurgusu ve sürükleyici etkisiyle dikkatimizi çeken yepyeni bir mobil oyundur. Beyzbol oynamayı sevenlerin yakından ilgilenebileceğini düşündüğüm oyunda bölümleri geçiyor ve puanlar kazanarak ilerliyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyunda zevkli zaman geçirebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda hem yeteneklerinizi hemde reflekslerinizi ortaya koyuyorsunuz. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda renkli grafikler ve kaliteli görseller bulunuyor. Heyecan verici atmosferiyle de ön plana çıkan oyunda aynı zamanda kolay kontroller de yer alıyor. Bağımlılık yapıcı etksiiyle de dikkatleri üzerine çeken Baseball Fury oyununda zengin içerikler bulunuyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Baseball Fury sizleri bekliyor.

Baseball Fury oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.