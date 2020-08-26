Baseball Heroes oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir spor oyunudur.

Daha önce beyzbol oynamamış olabilirsiniz. Fakat bu uygulama sayesinde artık beyzbol ustası olabilirsiniz. Sizlere beyzbolu sevdirecek ve öğretecek bir oyunla karşınızdayım.

Zaman çarkında en doğru zamanı ayarlayarak bir atış yapman gerekiyor. Çok hızlı atmak için kırmızıyı, çok yavaş atmak için de yeşili beklemelisin. Kendine bir strateji bul ve topu çok ileri fırlat. Göründüğünden daha kolay şekilde oyunu çözeceğine inanıyorum. Ayrıca pratik bir oyun olmasının yanında oldukça eğlenceli.

Kendini gerçek bir beyzbol sahasında gibi hissedeceğin muazzam bir atmosferi bulunuyor. Bu sayede de eğlence ikiye katlanıyor. Taraftarın de desteğini alarak kazanan takım ol. Ödülleri topla ve hedeflerine ulaş. Tüm stadyumların kilidini aç ve benzersiz bir deneyim yaşa. Yeni rekorlar kırmaya hazır ol.

Bonus bölümler sayesinde puanını artır ve her şeye sahip ol. Bu macera dolu oyunda bulunmak istiyorsan uygulamayı ücretsiz olarak indirebilirsin.