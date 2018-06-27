Baseball Megastar, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir beyzbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli bir beyzbol deneyimi yaşayabileceğiniz Baseball Megastar, sizleri bekliyor.

Kendinizi profesyonel beyzbol oyuncusu gibi hissedebileceğiniz bir oyun olan Baseball Megastar, farklı liglerde mücadele edip rakiplerinize diz çöktürdüğünüz bir oyundur. 3 boyutlu bir oynanışa sahip olan oyunda oyuncularınızı güçlendiriyor ve farklı stratejik taktikler geliştirebiliyorsunuz. Eğlenceli ve dolu dolu bir oynanışa sahip olan Baseball Megastar, aynı zamanda yeteneklerinizi de sergileyebileceğiniz bir oyun olma özelliği taşıyor. Gelişmiş karakter kontrolleriyle de gerçek oyun deneyimi sunan Baseball Megastar, beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun diyebilirim. Eğer beyzbol oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun. Bağımlılık edici etkisi de bir hayli yüksek olan Baseball Megastar sizleri bekliyor.

Baseball Megastar oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.