Mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Basketball Crew 2k19, sokakta basketbol maçları yapabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve ses efektleri ile gerçekçi bir deneyim sunan bu oyunda, onlarca farklı karakterden dilediğinizi seçerek heyecan dolu maçlar yapabilirsiniz. Sokak takımlarının yer aldığı bir ortamda, sizde kendi karakterinizi oluşturmalı ve yenilmez bir takım kurmalısınız. Birbirinden güçlü sokak takımlarını yenerek gücünüzü göstermeli ve tüm takımlara gözdağı vermelisiniz.

Oyun içerisinde onlarca sporcu karakteri yer almaktadır. Her basketçinin kendine has özellikleri vardır. Ayrıca karakterlere giydirebileceğiniz kovboy ve polis kıyafeti gibi yüzlerce farklı kostüm bulunmaktadır. Seçtiğiniz karakteri özelleştirebilir ve dilediğiniz kıyafeti giydirerek maçlara çıkartabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce sporsever tarafından keyifle oynanan Basketball Crew 2k19, zorlu sokak maçları yapabileceğiniz eşsiz bir basketbol oyunudur. Her geçen gün daha fazla oyuncu kitlesine ulaşmayı başaran bu oyun ile sizde heyecan dolu basket maçlarına katılabilirsiniz.