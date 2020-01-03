Batak Club, online ve internetsiz oynayabileceğiniz batak kağıt oyunu. En popüler iskambil oyunlarından batağı telefonda da oynayabilirsiniz. 2 milyonun üzerinde oyuncusu olan Batak Club’da eşli ihlalelik batak da oynayabilirsiniz, üçlü gömmeli batak da, koz maça da, 3 5 8 de… Her gün ortalama 10.000 batak oyuncusu oyuna katılıyor!

Hem online hem de internetsiz dünyanın en çok oynanan batak oyunu Batak Club. İster arkadaşlarınızla ister tüm batakçılara meydan okuyun. İstediğiniz masaya katılabileceğiniz gibi özel masa açıp sadece meydan okuduğunuz kişilerle batak online oynayabilirsiniz. Arkadaşlık isteği gönderebilir muhabbeti ilerlettiğiniz kişilerle özel batak oynayabilirsiniz. Batağı çok iyi bilmiyor musunuz? Seyirci moduyla diğer oyuncuların batak oyunlarını izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Her gün çarkıfeleği çevirerek günlük bonus çip toplayabilir, kazı kazanla çiplerinizi katlayabilirsiniz.