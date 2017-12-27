Battle Beat, oyunun geliştiricisinin arcade ritim oyunu olarak sunduğu, benim canavar öldürme oyunu olarak gördüğüm bir mobil oyun. Çizgi film stili görseller sunan oyunda canavarlarla yüz yüze geliyoruz ve farklı silahlar kullanarak onları cehenneme gönderiyoruz.

Görsellerini fazla beğenmediğim oyunda canavarlarla tek başına savaşmak zorunda olan bir çocuğun yerine geçiyoruz. Canavarlarla aramızda çok az bir mesafe var ve en ufak hatamız hayatımıza mal olabiliyor. Oyuna ilk başladığımızda bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Tabii ki kontroller öğretildiğinden başlangıçta büyük canavar çıkmıyor. Kılıcımızı birkaç kez savurarak kolaylıkla öldürebildiğimiz küçük yaratıkları geçtikten sonra yavaş yavaş canavarlar büyüyor. Canavarlar güçlendikçe yeni silahların da kilidi açılıyor.