Battle Dogs, GTA ve Gangstar New Orleans oyunlarına benzer oynanış sunmasıyla dikkat çekiyor. Android platformuna özel çıkış yapan açık dünya oyun, mafya savaşları üzerine kurulu. Kaliforniya’da yer alan Beverly Hills şehrini anımsatan oldukça büyük bir haritada oynuyoruz. Kuralları biz belirliyor, sınırları yine biz çiziyoruz!

Amerika sokakları, arabaları, insanları, mekanları ile tanıştığımız GTA benzeri mafya savaş oyununda belli görevlerle sınırlandırılmıyoruz. Telefonla haberdar olduğumuz görevleri o anda yapmak zorunda da değiliz; dilediğimiz zaman tamamlayıp para ve elmasımızı alıyoruz. Şehrin dört bir yanında dilediğimizi yapma şansına sahibiz. Kimseye bulaşmadan sakin bir hayat sürme, mafyalarla çatışmaya girme, arabaları çalıp satma, alışveriş yapma hatta yaratığa dönüşüp şehirde kargaşa yaratmamız mümkün.

Açık dünya oyunları, çete ve klan savaşları, gangster ve mafya oyunları seviyorsanız kaçırmamanız gereken bir yapım. Oyunun tek kötü yanı; Türk oyunu olmasına karşın Türkçe dublaj olmaması. Karakter seslendirmeleri Türkçe altyazılı olarak karşımıza çıkıyor.