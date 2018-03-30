Teke tek bıçakla savaş oyunu
Battle Knife, Counter Strike’a benzer, silah olarak sadece bıçağı kullanabildiğiniz ve teke tek kapıştığınız güzel bir mobil oyun. Sadece online oynanabilir olan bıçak fırlatma oyununda rakibinizi bulup öldürmek için sadece 2 dakikanız var.
Counter Strike vb. FPS oyunlarını oynarken kurulan klasik diyaloglardan “Bıçakla, teke tek gel!” Android platformunda yeni karşımıza çıkan Battle Knife oyununda temeli oluşturuyor. Kullanabildiğiniz tek silah; bıçak. Bıçağınızı az ötenizde duran rakibinize fırlatarak işini bitirmeye çalışıyorsunuz. Bıçağı iki taraftan birinin fırlatmasıyla süre geriye doğru işlemeye başlıyor. 2 dakika içerisinde en çok bıçak darbesini alan taraf oyuna veda ediyor.
Görsel açıdan “Biraz daha iyi olabilirdi” dedirten bıçakla savaş oyunu, sadece teke tek (PvP) mod sunmasıyla biraz üzüyor.
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