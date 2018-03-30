Battle Knife, Counter Strike’a benzer, silah olarak sadece bıçağı kullanabildiğiniz ve teke tek kapıştığınız güzel bir mobil oyun. Sadece online oynanabilir olan bıçak fırlatma oyununda rakibinizi bulup öldürmek için sadece 2 dakikanız var.

Counter Strike vb. FPS oyunlarını oynarken kurulan klasik diyaloglardan “Bıçakla, teke tek gel!” Android platformunda yeni karşımıza çıkan Battle Knife oyununda temeli oluşturuyor. Kullanabildiğiniz tek silah; bıçak. Bıçağınızı az ötenizde duran rakibinize fırlatarak işini bitirmeye çalışıyorsunuz. Bıçağı iki taraftan birinin fırlatmasıyla süre geriye doğru işlemeye başlıyor. 2 dakika içerisinde en çok bıçak darbesini alan taraf oyuna veda ediyor.

Görsel açıdan “Biraz daha iyi olabilirdi” dedirten bıçakla savaş oyunu, sadece teke tek (PvP) mod sunmasıyla biraz üzüyor.