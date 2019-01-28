Mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Battle Of Bullet bir aksiyon oyunudur. FPS tarzında içerikleri ile oyuncuları sürükleyici ve eğlenceli bir dünyaya götüren yapımda birinci şahıs kamera açılarına sahip olarak aksiyon dolu savaşlara katılacağız.

Detaylı ve gerçekçi içeriklerin yer aldığı oyunda hikaye modu da yer alacak. Mobil platformun en iyi FPS oyunlarından bir tanesi olarak adından söz ettiren yapım tek oyunculu modu ile internetsiz oyuncuları da rakabet dolu bir savaşa götürüyor.

Basit kontrollerin yer aldığı oyunda oyuncular karakterlerini yaratabilecek ve görünümlerini düzenleyebilecekler. Oyuncular oyun içerisinde ilerledikçe kazandıkları XP puanları ile karakterlerini geliştirebilecek, yüksek seviyeli silahlar kullanabilecekler. Oyunda yer alan silah modellerini de geliştirebilecek ve daha etkili bir hale getirebileceğiz.

Google Play üzerinden oyunculara ücretsiz olarak sunulan Battle Of Bullet, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.