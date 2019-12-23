Battle Prime, Android telefonlarda oynanabilen çok oyunculu nişancı oyunu.

Karakterinizi hem dış açıdan hem de iç kamera açısından görüyorsunuz. Yani Battle Prime, FPS ve TPS birleşimi bir mobil aksiyon oyunu. Grafik kalitesinin de oldukça iyi olduğu oyunda her birinin kendine has taktiği olan, savaş tarzı benimseyen prime’ları yönetiyorsunuz. Multiplayer shooter oyunları seviyorsanız, tavsiye ederim. Ücretsiz indirilebilir olmasıyla denenmeyi hak ediyor.

Mobil oyun dünyasına yeni giriş yapan bir isim tarafından geliştirilen Battle Prime, mükemmel grafiklere ve görsel efektlere sahip bir nişancı oyunu. Geliştirici tarafından çoklu oyunculu üçüncü şahıs nişancı oyunu olarak tanımlansa da değil, savaşçıların gözünden de görebiliyorsunuz. Dolayısıyla birinci şahıs nişancı oyunları da hoşunuza gidiyorsa indirin, keyif alırsınız. Oyuna geçecek olursak, karakterler prime adını taşıyor. Her prime farklı şekilde mücadele ediyor. Devasa bir canavarın gücüne sahip olup herkesi ezip geçebilirsiniz de şimşek hızıyla üstünlük kurabilirsiniz de… Nasıl savaşacağınız size kalmış. Bu arada yeniden canlanma esnasında primelar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Savaştıkça ödüller kazanıyor, sıralamada yükselerek yeni primelar, silahlar, takımları açıyorsunuz.