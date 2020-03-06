Savaşmaya hazır olun! Jetpack Joyride, Fruit Ninja ve Dan the Man gibi diğer eğlenceli ve destansı oyunların yaratıcıları tarafından geliştirilen çok oyunculu Battle Racing Stars'da eğlenin.

Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı çevrimiçi koşun ya da her biri iki dakikadan kısa süren eğlenceli çok oyunculu epik yarış oyunlarında savaşan arkadaşlarınızla oynayın.Jetpack Joyride'dan Barry, Fruit Ninja'dan meyve kesme ninjaları gibi diğer destansı karakterlerin kilidini aç ve yükselt.

Bir zaman katili olarak oyun oynarken eğlenceli koşuya sahip olmaktan çekinmeyin ve çevrimiçi küresel liderlik tablolarının en tepesine tırmanmak için herkesin çevrimiçi rekabet tozunuzu tatmasını sağlayın.