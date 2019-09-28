Sadece tankların yer aldığı geniş bir savaş alanında mücadele ederek farklı özelliklere sahip onlarca tankı kullanma fırsatına sahip olabileceğiniz Battle Tank, Android platformda oyun tutkunlarıyla buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren benzersiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, tankınızı seçerek savaşa başlamak ve karşınıza çıkan diğer tankları bombalayarak yok etmektir. Savaş alanında farklı özelliklere ve ebatlara sahip yüzlerce tank yer almaktadır. Sizden daha güçlü ve donanımlı tanklardan kaçarak zayıf tanklara ateş etmeli ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Bu sayede puan biriktirebilir ve yeni tankların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda 200’den fazla tank çeşidi ve birkaç farklı savaş meydanı bulunmaktadır. Harita yardımı ile size saldırmak üzere olan tankları görebilir ve savunmaya geçebilirsiniz. Tankınızı geliştirerek yeni bombalama mekanizmaları oluşturabilirsiniz.

Mobil platformda aksiyon oyunları arasında bulunan ve 1 milyondan fazla oyuncunun beğenisini toplayan Battle Tanki sıkılmadan oynayabileceğiniz iyi bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.