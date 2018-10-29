Mobil platformda hayatta kalma modu oynamak isterseniz Battleground's Survivor: Battle Royale’i oynamanızı öneririm.

Baton Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Battleground's Survivor: Battle Royale mobil platformda aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

Görsel efektleri ile tatmin edici olan yapım da oyuncular birbirinden farklı mekanlarda savaşıyor ve hayatta kalmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 500 binden fazla mobil oyuncu tarafından tutkuyla oynanan başarılı yapım 5 üzerinden 4 gibi bir inceleme puanına da sahip.

Mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Battleground's Survivor: Battle Royale ile çok oyunculu bir dünyaya giriyor ve savaşlara katılıyoruz. Oyun içerisinde birbirinden farklı ülkelerden çok sayıda oyuncu bulunuyor. Oyuncuların tek amacı hayatta kalmak olurken takım halinde hareket etmek de bizlerin avantajına olacak. Karakter modellemeleri ile yetersiz kalan yapım son güncellemesini de 14 Ekim’de aldı.

Ücretsiz olarak dünyanın dört bir yanından oyuncuları biraraya getiren yapım şuan için sadece Android platformunda oynanabiliyor.

İyi oyunlar dileriz.