Mobil platformda birbirinden farklı spor oyunları bulunan From The Bench yeni bir oyununu daha Google Play üzerinde oyunculara sundu.

Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Be A Legend oyunculara nefes kesici bir futbol deneyimi sunacak. Kendi futbolcumuzu yaratabileceğimiz oyunda takımımız ile dünya kupasını kazanmaya çalışacağız.

Her türlü ayrıntının düşünüldüğü oyunda yarattığımız futbolcumuzu geliştirebilecek, birbirinden farklı maçlarda performansımızı sergileyerek farklı kulüplerin dikkatini çekmeye çalışacağız. Farklı liglerde de boy gösterebileceğimiz oyunda korner atışları, frikk atışları yapabilecek, şampiyon olabilmek için adeta bir takım oyunu sergileyeceğiz.

3 milyondan fazla kez indirilen ve ilgiyle oynanmaya devam eden Be A Legend Google Play üzerinde Android platformuna özel olarak yayınlandı.