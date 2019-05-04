Ürkütücü bir adada dolaşarak sır dolu olayları araştırabileceğiniz ve gizemleri çözerek olayları açıklığa kavuşturabileceğiniz Beast of Lycan Isle CE, mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve ürpertici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı mekanlarda gezinerek çeşitli ipuçlarına ulaşmak ve gizli nesneleri bularak gizem dolu olayları aydınlatmaktır. Kasabada herkes çok garip davranmakta ve garip şeyler olmaktadır. Bu esrarengiz olayları araştırarak kasabada neler yaşandığını bulmalı ve kötü büyüleri etkisiz hale getirerek kasabayı eski haline döndürmelisiniz. Ürkütücü mekanlarda dolaşarak birçok ipucuna rastlayabilir ve kayıp objelerin izini sürebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, gizli nesnelerin izini sürmekte kullanacağınız yüzlerce ipucu bulunmaktadır. Bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayarak bu ipuçlarına ulaşabilir ve gizli nesneleri bulabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan rahatlıkla oynayabileceğiniz Beast of Lycan Isle CE, geniş oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyundur.