Beat Street, hem grafikleri hem de sesleriyle seneler öncesinde başında saatler harcadığımız atari oyunlarını hatırlatan aksiyon yüklü bir mobil oyun. Şehirde terör estiren çete üyelerine dur demek için sokaklara çıkıyoruz. Metro istasyonları, caddeler, alışveriş merkezleri… Her yere dağılmış olan çetelerin karşısında arkadaşlarımızla birlikte duruyoruz.

Maxo’nun retro müzikleri eşliğinde soluksuz oynanış sunan süper eğlenceli sokak kavgası ve dövüş oyunu ile karşı karşıyayız. Görsel çizgilerinden anlayacağınız üzere tam bir nostalji oyunu. Tek dokunuş kontrol sistemiyle telefonda da tablette de keyifli oynanış sunuyor. Oyunda amacımız; başta da dediğim üzere çete üyelerinin eylemlerine son verip şehrin güvenliğini sağlamak.

Oyuna ilk başladığımızda kapak görselindeki şapkalı çocuğunu kontrol ediyoruz. Çete üyelerini hakladıkça yeni dövüşçülerin kilidini açıp oyuna dahil ediyoruz. Karakterler seviye atlayabiliyor.