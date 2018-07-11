Behind Zombie Lines

Kıyamet burada ve zombi çizgilerinin gerisinde kaldınız. Zaman sınırlı ve durmaya yer yok. Hayatta kalmak için, ölümsüzlüğe doğru koşmanız gerekiyor. Bu oyunda silahın tek arkadaşın çünkü zombiler ve sen arasında sadece bir kişi hayatta kalabilir. Bunu gerçekleştirebilecek misin?

Kendinizi heyecan verici bir Zombili Hayatta Kalma oyununa dahil edin. Savunmak için silahı elinize alın ve FPS görünümünde zombileri vurun. Bu zorlu aksiyon oyununda önünüze gelen zombilere acımayı düşünmeyin. Yapabildiğiniz kadar ileri gitmeyi ve farklı silahları denemek içi uğraşın.

Pek çok türde silaha izin veren oyunda silahlarınızı yükseltin ve aynı zamanda 3D aksiyon heyecanını yaşayın. 3D karakterler ve ortamlara sahip olan oyunda birden fazla modun tadını çıkarın.



