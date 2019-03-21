Ben Demiştim Fal, Android için kahve falı uygulaması. Telefondan kahve falı baktırma uygulamalarından farklı olarak kişi fotoğrafı paylaşarak fotoğraf üzerinden de fal baktırabiliyorsunuz. DuruGörü yorumu dışında falda çıkanları sesli olarak da alabiliyorsunuz. Telefonla kahve falı baktırabileceğiniz ücretsiz bir mobil uygulama arıyorsanız tavsiye ederim.

Android için kahve falı uygulamalarının sayısı bir hayli fazla. Telefonunuzun kamerasıyla fincanınızın ve tabağın fotoğrafını çekip göndermeniz fal baktırmak, fal yorumu almak için yeterli oluyor. Ben Demiştim Fal uygulamasında da fotoğrafla kahve falı baktırıyorsunuz lakin falınız verdiğiniz bilgiler doğrultusunda size ve burcunuza özel olarak yorumlanıyor. Ayrıca kişi fotoğrafı paylaşarak size ilgi duyduğunu düşündüğünüz veya istediğiniz bir kişi hakkında yorumlar alabiliyorsunuz. Gelecekle ilgili olaylara ve bilgiler ulaşabilme, geçmişe ait olayları tarifleme olarak iki şekilde görülebilen DuruGörü ile yorum yapacak özel kişiler de bulunuyor. Unutmadan, her 24 saatte bir ücretsiz kahve falı baktırma hakkı veriliyor.